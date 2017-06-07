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Новороссия
Порошенко призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

Порошенко призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

18:04  7 Июня 2017
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Порошенко призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

Киев, 7 июня. Президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. 

Порошенко призвал австрийскую сторону, которая председательствует в ОБСЕ, активизировать консультации в Вене насчет размещения вооруженной полицейской миссии в Донбассе. 

Кроме того, украинский президент акцентировал внимание на необходимости усилить технические возможности миссии, чтобы повысить безопасность персонала ОБСЕ; в частности, Порошенко выступил с предложением расширить возможности для дистанционного мониторинга. 

#донбасс #порошенко #обсе
Владимир Багров
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