Порошенко призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

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Киев, 7 июня. Президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Порошенко призвал австрийскую сторону, которая председательствует в ОБСЕ, активизировать консультации в Вене насчет размещения вооруженной полицейской миссии в Донбассе.

Кроме того, украинский президент акцентировал внимание на необходимости усилить технические возможности миссии, чтобы повысить безопасность персонала ОБСЕ; в частности, Порошенко выступил с предложением расширить возможности для дистанционного мониторинга.