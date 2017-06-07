Порошенко призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе
Киев, 7 июня. Президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
Порошенко призвал австрийскую сторону, которая председательствует в ОБСЕ, активизировать консультации в Вене насчет размещения вооруженной полицейской миссии в Донбассе.
Кроме того, украинский президент акцентировал внимание на необходимости усилить технические возможности миссии, чтобы повысить безопасность персонала ОБСЕ; в частности, Порошенко выступил с предложением расширить возможности для дистанционного мониторинга.