«Русские хакеры» в тренде: почему официальные лица России шутят над журналистами из США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил над перебившей его во время конференц-колла журналисткой CNN. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Представительница американского телеканала CNN задала Пескову вопрос о деятельности российских хакеров, поскольку Соединенные Штаты уже по традиции заподозрили мифических персонажей во взломе информагентства в Катаре. Напомним, что после хакерской атаки на агентство новостей в СМИ просочилась информация о том, что Катар имеет отношение к финансированию терроризма. По данным CNN, ссылающегося на официальные лица, фамилии которых, разумеется, не разглашаются, целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром.

Несмотря на то, что Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения CNN, журналистка решила «схватить» свои пять минут славы и продемонстрировать миру репортерский «высший пилотаж». Отвечая вновь на вопрос о хакерах и Катаре, Песков был перебит журналисткой, которая решила в присущей американским репортерам манере — не дожидаясь полного ответа — поинтересоваться мнением пресс-секретаря президента по поводу высказываний о контроле над Интернетом.

«Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — пошутил Песков, после чего продолжил отвечать на вопрос о контроле над Интернетом.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда американские журналисты ведут себя некорректно по отношению к официальным российским лицам. На пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу президент России Владимир Путин пошутил над ведущей — журналисткой телеканала NBC Мегин Келли: «Мы сидим, обсуждаем глобальные проблемы. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России — тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Нет, американка сидит, всеми командует — мне последнее слово дают».

Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже подходит к общению с представителями СМИ с чувством юмора. В 2015 году, общаясь с журналистами перед началом переговоров с госсекретарем США Джоном Керри, Лавров пошутил над американской журналисткой, которая задала ему вопрос, стоя на коленях. «Политически некорректно общаться с мужчинами, стоя на коленях», — сказал Лавров, после чего они с Керри покинули журналистов.

По мнению политолога, независимого аналитика, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергея Станкевича, в мире на сегодняшний день нарастает карнавализация политики, и это неплохо.

«Хорошим тоном становится эпатировать публику и шутить. Сейчас это тренд. Это прием захвата внимания. С этим ничего не поделаешь — нужно быть не только глубоким и серьезным, но и в нужный момент — легким и остроумным. Это дополнительное профессиональное требование к политикам, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Антироссийское медийное наступление, которое продолжается последние пару лет, и в особенности с момента избрания президентом США Дональда Трампа, становится все более пародийным. Если сначала имело смысл отвечать на нападки серьезным тоном и призывать другую сторону к здравому смыслу, пытаться в чем-то досконально разбираться, то реагировать серьезно уже невозможно. С каждым разом медийная антироссийская волна становится все примитивнее. Будем шутить, а что делать».

Отдельно, по мнению собеседника ФАН, стоит заострить внимание на теме «русских хакеров».

««Русские хакеры» стали отдельным мировым брендом. Тема не сходит с первых полос новостных лент. Под этот бренд сейчас может подстроиться кто угодно. Любой начинающий компьютерщик из далекой республики Бангладеш сочтет за честь вломиться на какой-нибудь сайт и представиться русским хакером, тем самым привлекая к себе внимание и приобретая дополнительную стоимость на рынке возможных хакерских услуг, — говорит собеседник ФАН. — «Русские хакеры» вполне могут оцениваться с точки зрения продаваемости бренда на уровне, пока еще далеком от Apple и Google, но уже на полпути к этим лидерам. Бренд зажил своей собственной жизнью, вне зависимости от России».

Отметим, что телеканал CNN с момента избрания Дональда Трампа президентом, вошел в список СМИ, которым не рады в Белом доме. Сам Трамп неоднократно обвинял журналистов CNN в том, что они производят «фейковые новости». Что касается утверждений журналистов относительно цели хакеров — создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром, то сам глава Белого дома в своем Twitter написал, что поздравляет себя и Саудовскую Аравию с расправой над Катаром за предполагаемое финансирование терроризма.