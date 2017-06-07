Сирия: боевики под Дамаском предложили САА начать переговоры

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Дамаск, 7 июня. Группировка вооруженной оппозиции в Восточной Гуте предложила сирийским военным начать переговоры о перемирии.

Группа «умеренных» оппозиционеров в населенном пункте Хараста вышла на связь с командованием правительственных войск и предложила начать переговоры. Сирийский источник сообщает, что в районе прекращены боевые действия, делегации сторон уже встретились и ведут переговоры.

Отмечается, что в районе Восточной Гуты многие группировки устали от непрекращающейся междоусобной войны, разжигаемой джихадистами. Террористы сражаются за склады с припасами, оружием и медикаментами и не стесняют себя в методах ведения борьбы.