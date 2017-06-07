В ведомстве Могерини раскритиковали приостановку контактов между ЕС и РФ

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Брюссель, 7 июня. Решение Евросоюза о приостановке сотрудничества с российской стороной было неправильным. Так считает руководитель отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешних связей Габор Иклоди.

«Диалог должен быть продолжен на техническом уровне, на уровне гражданских обществ», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков раскритиковал решение Евросоюза о продлении на 12 месяцев антироссийских санкций.