В ведомстве Могерини раскритиковали приостановку контактов между ЕС и РФ
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Брюссель, 7 июня. Решение Евросоюза о приостановке сотрудничества с российской стороной было неправильным. Так считает руководитель отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешних связей Габор Иклоди.
«Диалог должен быть продолжен на техническом уровне, на уровне гражданских обществ», — цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков раскритиковал решение Евросоюза о продлении на 12 месяцев антироссийских санкций.
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