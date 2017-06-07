Стоимость ракеты-носителя «Ангара» попытаются снизить

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Москва, 7 июня. Центр имени Хруничева проведет комплексные мероприятия по снижению стоимости производства ракеты-носителя «Ангара». Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

«Концентрация производства в Омске, когда все объединено в одном корпусе, что позволит сократить лишние площади — тоже один из факторов снижения стоимости», — заявил он, отметив, что реализация программы позволит сделать «Ангару» более конкурентоспособной.

На сегодняшний день цена ракеты-носителя очень высокая. Это объясняется тем, что «Ангара» еще находится на этапе опытно-конструкторских работ. Для уменьшения стоимости ракеты часть работ будет проходить в Омске. Там будут собирать универсальные ракетные модули, а в Москве — производить только третью ступень ракеты «Ангара-А5».

Таким образом, площади в Москве сократятся на 80%, а в Омске — на 50%.