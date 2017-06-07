Цифровая экономика сделает РФ глобальным лидером и в технологии, и в политике — Минэкономразвития

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Москва, 7 июня. Перспективные технология поиска и обработки данных позволят выстроить экономику на принципиально новом уровне, заявил замминистра Минэкономиразвития РФ Олег Фомичев.

Страны, которые сумеют «оседлать волну» перспективных технологий поиска и обработки данных выйдут в глобальные лидеры как на политическом, так и на технологическом уровнях. Такое мнение высказал представитель МЭР Олег Фомичев на заседании экспертного совета по развитию экономики. Быстрый старт в этой области России обеспечит переход на программу «Цифровой экономики», которая готовится кабмином и президентской администрацией.

Известно, что осенью 2017 года будет представлен детальный план реализации данной программы. Проект предполагает создание отдельного правового режима для ряда экономических секторов, что позволит развитию прорывных современных технологий, пишет «Парламентская газета».