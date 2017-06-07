В Петрозаводске врачи спасли 66-летнего мужчину с тяжелой формой аритмии сердца

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В Карелии проведена первая в регионе операция по вживлению двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора пациенту с тяжелой аритмией сердца. Большинство людей с таким диагнозом умирают, причем в 80% случаев дома, еще до приезда скорой помощи. Льву Евгеньевичу, говорят врачи, повезло. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам Льва Евгеньевича, первый приступ аритмии случился у него в 2009 году, но тогда он особого значения этому не придал, хотя ранее перенес инфаркт.

«Тогда я отнесся к случившемуся не очень серьезно. А вот когда в 2015 году меня сильно прихватило после гриппа, я понял, что это уже не шутки, и сразу же поставил себе задачу привести себя в нормальное состояние и вернуться к активной жизни. Я работаю в центре переподготовки педагогов в Петрозаводске. А это постоянные контакты с людьми. Здоровье мне ой как нужно», — рассказал он корреспонденту ФАН.

Cердечно-сосудистые заболевания не случайно называют «эпидемией XXI века». Несмотря на улучшение качества диагностики и лечения, они сегодня являются главной причиной смертности во всем мире, на их долю приходится более 17 миллионов смертей в год. Согласно оценкам экспертов, в ближайшие 15 лет ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире будут умирать более 23 миллионов человек. Это в полной мере относится и к нашей стране. По статистике Минздрава, доля болезней системы кровообращения в общей структуре смертности в Российской Федерации составляет более 56%.

«У Льва Евгеньевича диагностирована сердечная недостаточность. Это тяжелое заболевание, проявляющееся в виде постоянно мучающей одышки, слабости и аритмии. И вот именно сбои в ритме сердца чаще всего и становятся причиной внезапной смерти больных с такой патологией, причем 80% из них умирают дома, не дождавшись приезда скорой. Нашему пациенту просто повезло. Приехавший по вызову кардиолог сделал ему дефибрилляцию и спас от смерти. Но приступы аритмии, к сожалению, повторяются. И Лев Евгеньевич в любой момент мог умереть, ему нужна была срочная операция. Так сложилось, что именно он и стал нашим первым пациентом, которому с помощью коллег из Санкт-Петербурга была проведена уникальная для региона операция по имплантации кардиовертера-дефибриллятора», — пояснила кардиолог-аритмолог кардиохирургического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Петрозаводске Ольга Гузун.

По словам аритмолога, Льву Евгеньевичу был установлен двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор. Хирурги с помощью специального очень тонкого проводника и катетера по сети подключичных сосудов доставили электроды прямо в сердце. Один из них был имплантирован в правый желудочек, другой — в правое предсердие. Диаметр такого катетера не превышает пяти–семи миллиметров. Операция выполнялась под контролем рентгена. Сам кардиовертер-дефибриллятор устанавливается пациенту подкожно на передней грудной клетке, чуть ниже левой ключицы. Девайс очень легкий и незаметный для постороннего глаза.

«Имплантированный пациенту кардиовертер-дефибриллятор восстанавливает ритм сердца при его сбое автоматически. Пациент чувствует включение девайса, поскольку срабатывание прибора может вызывать у него некоторые болезненные ощущения. Но зато он знает, что его жизнь спасена», — подчеркнула Ольга Гузун.

Отметим, что каждый такой кардиовертер-дефибриллятор стоит более полумиллиона рублей. Для Льва Евгеньевича и последующих за ним пациентов операции бесплатные, поскольку проводятся в рамках высокотехнологической медицинской помощи. В этом году Республиканская больница им. В.А. Баранова в столице Республики Карелия получила квоту из федерального бюджета.

Буквально через день после операции Лев Евгеньевич стал себя чувствовать намного лучше, а через неделю отправился домой. Теперь он будет приходить в клинику только на плановые консультации и перепрограммирование устройства, которое проводится два раза в год и после срабатывания дефибриллятора.