Флаги Черногории подняты над офисами НАТО в Брюсселе, Монсе и Норфолке

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Брюссель, 7 июня. Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе украсили флагом Черногории в знак приветствия нового члена Североатлантического альянса. На торжественной церемонии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Черногории Филип Вуянович.

Кроме того, черногорский флаг подняли в штаб-квартире Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, расположенной в бельгийском городе Монсе, а также в штаб-квартире Стратегического командования НАТО по трансформации в американском Норфолке. Напомним, что Черногория вступила в НАТО 5 июня.