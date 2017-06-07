ДНР: Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась под огнем ВСУ

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Донецк, 7 июня. Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась под ударами артиллерии ВСУ. Об этом заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

«Около 15:30 ВСУ снова открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище», — сообщил он.

По данным Минобороны ДНР, в настоящее время украинские силовики продолжают артиллерийский обстрел ДФС. В ведомстве подчеркнули, что в ходе обстрела ВСУ используют минометы калибра 120 мм, гранатометы, а также стрелковое оружие.