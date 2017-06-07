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Россия
Стало известно, когда лайнер «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону

Стало известно, когда лайнер «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону

17:44  7 Июня 2017
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Стало известно, когда украинский лайнер «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова

Ростовская область, 7 июня. Круизный лайнер «Генерал Ватутин» прибудет в порт Ростова-на-Дону только 8 июня. Об этом журналистам рассказал руководитель компании «Инфофлот» Александр Сахаров.

«Мы идем по Таганрогскому заливу, находимся рядом с Ростовом. Но сейчас есть вопросы улаживания формальностей, это займет время до завтра, физически в Ростове мы можем быть уже сегодня вечером», — пояснил он в ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что теплоход «Генерал Ватутин» будет обслуживать российских туристов на речных круизах.

#ватутин
Алексей Громов
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