Сенегал отзывает посла из Катара

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Дакар, 7 июня. Сенегал принял решение отозвать своего посла в Катаре в поддержку позиции Саудовской Аравии и других государств, разорвавших дипломатические отношения с Дохой, передает Reuters.

«Сенегал принял решение со среды, 7 июня 2017 года, отозвать своего посла в Катаре для консультаций», — сообщается в официальном заявлении сенегальского МИД.

Отметим, что в понедельник дипломатические отношения с Катаром разорвали ряд государств, среди них — Египет, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия. Впоследствии это же решение приняли в Ливии, Йемене, а также на Мальдивах.