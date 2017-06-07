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Новости Сирии
Дамаск: САА атаковала боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте

Дамаск: САА атаковала боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте

17:30  7 Июня 2017
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Дамаск: САА атаковала боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте

Дамаск, 7 июня. Правительственные войска атаковали анклав боевиков около населенного пункта Хош аль-Сальхие.

Военный источник отметил, что сирийским силовикам удалось ворваться в населенный пункт, перерезать маршруты снабжения и значительно потеснить линию обороны «Армии Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической группировкой в ряде стран).

Дамаск: САА атаковала боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте

В районе оазиса Восточная Гута правительственные войска продвинулись в направлении Хауш эль-Давахры и дошли до главной мечети города. Джихадисты предпочли отступить и не принимать бой.

#сирия #дамаск #восточная гута #армия ислама
Алексей Громов
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