Дамаск: САА атаковала боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте

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Дамаск, 7 июня. Правительственные войска атаковали анклав боевиков около населенного пункта Хош аль-Сальхие.

Военный источник отметил, что сирийским силовикам удалось ворваться в населенный пункт, перерезать маршруты снабжения и значительно потеснить линию обороны «Армии Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической группировкой в ряде стран).

В районе оазиса Восточная Гута правительственные войска продвинулись в направлении Хауш эль-Давахры и дошли до главной мечети города. Джихадисты предпочли отступить и не принимать бой.