Загадочный профи: Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР

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Президент США Дональд Трамп определился с преемником Джеймса Коми, который занимал должность главы Федерального бюро расследований (ФБР), но был со скандалом уволен. Чего можно ждать от нового назначенца Трампа — Кристофера Рея (его кандидатура пока не утверждена), объясняет американист Александр Домрин.

О том, что новым главой ФБР может стать адвокат Кристофер Эшли Рей, президент США сообщил через свое главное средство общения с миром — Twitter.

«Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, человека с безупречной профессиональной репутацией. Детали будут позже», — написал Трамп в микроблоге.

Известно, что ранее Кристофер Рей занимал достаточно высокий пост помощника генпрокурора США при президенте Джордже Буше-младшем.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017

Кто такой Кристофер Рей

О вероятном новом главе ФБР Кристофере Эшли Рее пока известно немного. Ему 50 лет. Его карьера достаточно типична для успешных американских юристов и напоминает историю из современного американского романа. Рей окончил юридический факультет Йельского университета в 1992 году и, как это принято в США, начал карьеру с работы в суде.

Около года он проработал помощником судьи в апелляционном суде США, затем перешел в адвокатуру. В течение восьми лет работал адвокатом в Атланте (штат Джорджия), а затем перешел в прокуратуру с прицелом на политическую карьеру. В 2001 году Рей стал заместителем генерального прокурора, а через четыре года тогдашний президент США Джордж Буш назначил его помощником генпрокурора в уголовном суде. Впрочем, в прокуратуре Рей надолго не задержался и вернулся к частной практике. В основном занимался внутренними корпоративными расследованиями.

А что же Коми?

Напомним, 10 мая Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, крайне уважаемого как демократами, так и республиканцами назначенца предыдущего президента Барака Обамы. Увольнение было тем более неожиданным, что первоначально Трамп, занимаясь «чисткой» наследия Обамы, говорил, что Коми в качестве главы ФБР его вполне устраивает.

Позже решение Трампа об увольнении Коми было официально объяснено тем, что глава ФБР якобы допустил какие-то нарушения во время расследования против Хиллари Клинтон в 2016 году в связи с тем, что она использовала личную почту для официальной переписки. Однако неофициально увольнение Коми связывали с тем, что глава ФБР предположительно пытался вести расследование о якобы имевших место связях предвыборной команды Трампа с Россией. Наличие таких связей было неоднократно опровергнуто, как и самим Трампом, так и Москвой.

При этом Трамп пригрозил Коми серьезными неприятностями, если экс-глава ФБР решит обнародовать содержание своих конфиденциальных разговоров с президентом. Тем не менее, Коми согласился дать показания сенатскому комитету, который расследует слухи о связях Трампа с Москвой. При этом президент США не наложил запрет на участие экс-главы ФБР в работе сенатского комитета, хотя по конституции он наделен таким правом. Однако эксперты отметили, что информация о назначении Кристофера Рея появилась буквально накануне выступления Коми в сенате.

Человек-функция

Чем, скорее всего, будет заниматься при Трампе новый глава ФБР, Федеральному агентству новостей объяснил доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Новый глава ФБР должен быть просто функцией, особенно на фоне Джеймса Коми, который заигрался в политику, — отметил Александр Домрин. — Коми заигрался в политику сначала в деле против Клинтон, потом против Трампа, потом опять против Клинтон и т.д. Это не дело главы ФБР. Его дело — преступления раскрывать, а не играть в политику. Поэтому, помня о деятельности Коми, я ожидаю от этого назначения Трампа, что новый глава ФБР будет человеком-функцией, который будет хорошо выполнять свою работу, не занимаясь самопиаром и политическими интригами, как это делал его предшественник, из-за чего в результате и лишился своего поста».

То, что главой ФБР станет человек из команды Джорджа Буша, по мнению профессора-американиста, абсолютно логично.