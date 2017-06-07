«Спартак» предложил травмированному Зобнину новый многолетний контракт

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Москва, 7 июня. Московский футбольный клуб «Спартак» предложил полузащитнику Роману Зобнину новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

По некоторым данным, «Спартак» предложил Зобнину новое соглашение.

«Такое решение было принято руководством клуба и главным тренером команды перед окончанием прошедшего сезона», — цитирует спортивные источники ТАСС.

Предполагается, что договор предусматривает четырехлетнее сотрудничество клуба и футболиста.

Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» прошлым летом и стал в составе красно-белых чемпионом страны.

7 июня во время товарищеского матча с Венгрией на 31-й минуте игры полузащитник получил травму, из-за которой он не сможет выступить в составе сборной России на Кубке конфедераций.