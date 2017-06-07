Российский актер Евгений Стычкин попал в черный список сайта «Миротворец»

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Киев, 7 июня. Российский актер Евгений Стычкин внесен в черный список украинского сайта «Миротворец» за театральные спектакли в Крыму.

Скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины» и незаконные гастроли в Крыму актера Евгения Стычкина. Известно, что в январе 2017 года артист был задействован в постановке «Старший сын» вместе с Евгением Цыгановым, Виктором Сухоруковым, спектакль прошел в крымской столице и Севастополе. По словам Стычкина, он расстроен в связи с внесением своего имени в черный список, поскольку любил бывать на Украине. Актер выразил недоумение и назвал случившееся «какой-то ошибкой».