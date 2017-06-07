Хомс: ИГ атаковало САА в районе города Хувейсис

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Хувейсис, 7 июня. Боевики «Исламского государства»* пытаются захватить город Хувейсис на востоке провинции Хомс.

Военный источник сообщает об очередной попытке боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пробиться к населенному пункту Хувейсис. Атака игиловцев провалилась.

Также серия нападений была совершена на участки трассы Хомс-Пальмира. Источник отметил, что наиболее сложное положение сложилось в районе месторождения Хайян. Джихадисты использовали смертников, в результате правительственные войска понесли серьезные потери. На скважинах месторождения возник пожар, с которым борются до сих пор. Игиловцы активно применяют БПЛА с самодельными бомбами.

* Организация запрещена на территории РФ.