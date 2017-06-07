Сирия сегодня: Ирак помогает Дамаску на границе, атаки ИГ остановлены под Дейр эз-Зором

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Сирия, 7 июня. Террористы бегут к сирийско-иракской границе, Багдад и Дамаск объединят усилия, чтобы остановить их. Стаффан де Мистура заявил, что Россия нашла «лекарство» от гражданской войны в Сирии. Своевременное вмешательство ВКС РФ помогло САА отразить наступление ИГ* под Дейр эз-Зором. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

На страже границ

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что его правительство намерено координировать усилия с официальным Дамаском для охраны границы между двумя странами. Иракская армия, добавил премьер, также не намерена сидеть сложа руки. Она не позволит боевикам «Исламского государства»* (запрещено в России) без боя отступить на сирийскую территорию. При этом иракский премьер подчеркнул, что, даже несмотря на возросшее взаимопонимание с Дамаском и совместную миссию по охране пограничных районов, его войска не намерены принимать участие в войне на территории Сирии.

Напомним, что сейчас иракская армия близка к тому, чтобы окончательно освободить из под контроля террористов Мосул. Предвидя скорую потерю своего главного оплота в Ираке, боевики ИГ уже начали массовую передислокацию в Сирию. В конце мая — начале июня проправительственные иракские силы также начали выдвигаться к совместной с Сирией границе, чтобы пресечь бегство террористов.

Де Мистура летит в Москву в поисках «лекарства»

Грядущая осень станет особенно важным этапом в межсирийских переговорах, уверен спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Достигнутое в Астане соглашение о создании зон деэскалации, считает он, позволит урегулировать ситуацию, что называется, на земле. После этого переговорам в Женеве предстоит определить политическое будущее Сирии.

«Эта осень может стать переломным моментом для политического урегулирования в Сирии. Важно отметить тот факт, что в Астане было достигнуто соглашение о перемирии в некоторых зонах конфликта, и заключившие его страны, Россия, Турция и Иран, могут обеспечить его выполнение. Это то, чего требуют сами сирийцы. Однако ни одно перемирие нельзя поддерживать без политических ориентиров, то есть переговоров в Женеве», — отметил де Мистура по итогам разговора с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Спецпосланник ООН также высоко оценил роль России в урегулировании сирийского кризиса. Разработанный при активном участии РФ проект зон деэскалации станет долгожданным, необходимым «лекарством», способным облегчить боль сирийцев. Россия сейчас держит в руках все наиболее важные карты, а потому только при ее дальнейшем содействии Сирию можно будет «вылечить» от гражданской войны.

«Излечение от нее может и должно быть найдено при участии России. Поэтому сегодня вечером я отправляюсь из Рима в Москву. Вовлечение России — это фундаментальный фактор, так как у нее на руках есть очень важная игровая карта, учитывая интерес России и стран региона в решении кризиса», — резюмирует де Мистура.

ВКС РФ срывают атаки на Дейр эз-Зор

Бои в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях набирают обороты. Всю прошлую неделю террористы ИГ атаковали позиции сирийского гарнизона, закрепившегося на городском аэродроме. Террористам удалось отбить у бойцов Сирийской арабской армии несколько опорных пунктов к западу от авиабазы.

Сегодня ночью боевики ИГИЛ* попытались развить свой успех и пошли в наступление на последнюю перед базой линию обороны правительственных войск. Они атаковали дорожную развязку Аль-Панорама и на холмы Тал Сануф. Впрочем, наступление боевиков быстро превратилось в бегство. Своевременное вмешательство ВКС РФ заставило террористов свернуть штурм и отступить. Новостное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник на местах сообщает о десятках погибших среди боевиков.

В любом случае, даже несмотря на провалившийся штурм, ИГ продолжает сжимать кольцо вокруг контролируемой правительственным гарнизоном авиабазы. Ожидается, что в самое ближайшее время ИГ предпримет новую попытку сломить сопротивление защитников аэродрома. Террористы уверены, что в скором времени сирийское правительство вышлет к Дейр эз-Зору подкрепление для разблокирования сначала военного аэродрома, а потом и города.

* Организация запрещена на территории РФ.