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Донецк, 7 июня. Обмен военнопленными между Киевом и Донецкой народной республикой должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, в ходе сегодняшнего заседания Контактной группы в Минске представителям ДНР удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос обмена пленными.

«Вопреки всему процесс успешно сдвинулся вперед, и долгожданный обмен в скором времени неизбежен», — отметила Морозова.

Напомним, 30 мая состоялось заседание заместителей глав МИД «нормандской четверки», по итогам которого участники встречи заявили о необходимости активизировать процесс обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».