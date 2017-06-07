Подозреваемый во взяточничестве курский вице-губернатор арестован на 2 месяца

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Москва, 7 июня. Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Курской области Василия Зубкова, подозреваемого в получении взятки на 1 млн рублей. Чиновник, который частично признал свою вину, проведет в СИЗО 2 месяца.

«Не знаю, что меня замутнило, эти действия. Какие материалы уйдут в суд, я все приму», — отметил он.

Отметим, что прокуратура при этом ходатайствовала о том, чтобы отправить Зубкова под домашний арест. По версии следствия, в 2015 году курский вице-губернатор получил недвижимость стоимостью в 1 млн рублей от строительной компании в обмен на содействие в получении положительного заключения для ввода в эксплуатацию дома.