Турция готова спасти Катар от голода

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Анкара, 7 июня. Турецкая сторона готова увеличить объемы поставок продуктов в Катар, с которым страны Персидского залива разорвали дипотношения. Об этом журналистам сообщили представители Ассамблеи экспортеров Турции.

«Политика – это не наше дело, мы являемся общественной организацией. Мы, как и прежде, продолжаем работать с Катаром в обычном режиме» — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах будут закрыты офисы авиакомпании Qatar Airways.