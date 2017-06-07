В Сети опубликовано видео авиаудара ВВС США по правительственным войскам Сирии

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Дамаск, 7 июня. Министерство обороны Сирии опубликовало видеозапись авианалета ВВС международной коалиции в районе Ат-Танф.

Накануне ВВС США вновь нанесли авиационный удар по проправительственным силам Сирии в районе пограничного перехода Ат-Танф. Американская агрессия была связана с якобы «угрозой» военной базе США, находящейся на территории Сирии.

В результате авиаудара погибли два военнослужащих сирийской армии, более десяти человек получили ранения. Повреждения получили три единицы военной техники. Командование ВС САР отмечает, что своей деятельностью США поддерживают террористов в Сирии.