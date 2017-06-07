Спецслужбы «уничтожили» катер террористов под арочными пролетами Керченского моста

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Симферополь, 7 июня. Российские спецслужбы провели антитеррористические учения на стройплощадке моста в Крым, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Оперативные противодесантные группы Черноморского флота, сотрудники крымского погрануправления и МВД, а также подразделения транспортной безопасности строительства провели учения на стройплощадке Керченского моста. В сообщении ФКУ Упрдор «Тамань» говорится, что основные маневры развернулись в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале.

В первый день была обнаружена группа условных террористов, задержанных еще до подхода к мосту в Крым, которые по легенде планировали заложить взрывчатку в основание конструкции. В операции по перехвату условных террористов принимали участие суда Черноморского флота ВМФ России.

Известно, что строящийся объект охраняют сотрудники ФСБ, представители МВД и пограничники.