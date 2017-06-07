Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Спецслужбы «уничтожили» катер террористов под арочными пролетами Керченского моста

Спецслужбы «уничтожили» катер террористов под арочными пролетами Керченского моста

18:49  7 Июня 2017
130

Спецслужбы «уничтожили» катер террористов под арочными пролетами Керченского моста

Симферополь, 7 июня.  Российские спецслужбы провели антитеррористические учения на стройплощадке моста в Крым, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». 

Оперативные противодесантные группы Черноморского флота, сотрудники крымского погрануправления и МВД, а также подразделения транспортной безопасности строительства провели учения на стройплощадке Керченского моста. В сообщении ФКУ Упрдор «Тамань» говорится, что основные маневры развернулись в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале.  

В первый день была обнаружена группа условных террористов, задержанных еще до подхода к мосту в Крым, которые по легенде планировали заложить взрывчатку в основание конструкции. В операции по перехвату условных террористов принимали участие суда Черноморского флота ВМФ России. 

Известно, что строящийся объект охраняют сотрудники ФСБ, представители МВД и пограничники.

Спецслужбы «уничтожили» катер террористов под арочными пролетами Керченского моста

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть