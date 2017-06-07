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Новороссия
Крупнейшие предприятия ДНР выходят на рынок России

Крупнейшие предприятия ДНР выходят на рынок России

17:17  7 Июня 2017
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Крупнейшие предприятия ДНР выходят на рынок России

Новокузнецк, 7 июня. Предприятия ДНР представили новые разработки в области машиностроения для горнодобывающей промышленности на XXIV Международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг-2017», которая проходит в эти дни в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщил министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

«Основная задача, которую ставит перед собой руководство республики и Минпромторг — это восстановление и дальнейшее развитие промышленного комплекса, возобновление работы тех предприятий, которые были остановлены в связи с боевыми действиями и разрывом хозяйственных отношений», — рассказал Грановский.

По его словам, промышленность ДНР обладает большим потенциалом, так как в республике есть собственные топливные ресурсы, инфраструктура и квалифицированные кадры. Он также напомнил, что промышленность Донбасса всегда развивалась в тесном взаимодействии с экономикой Российской империи и СССР.

#днр #россия #промышленность
Алексей Громов
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