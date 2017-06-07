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Россия
Стало известно, сколько россиян доверяет отечественной продукции

Стало известно, сколько россиян доверяет отечественной продукции

16:57  7 Июня 2017
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Стало известно, сколько россиян доверяет отечественной продукции

Москва, 7 июня. Более 70% россиян положительно оценивают товары, которые были произведены в нашей стране, 26% относятся к ним нейтрально, а еще 3% — негативно. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Gfk Rus.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, такой уровень доверия присущ только продовольственному рынку.

«Есть у меня ощущение, что это продовольствие», — заявил он.

Как отметила директор по развитию Gfk Rus Екатерина Степанюк, в 2016 году россияне начали возвращаться к докризисной модели потребления. При этом объем потребления товаров повседневного спроса снизился на 1,3%.

Стало известно, сколько россиян доверяет отечественной продукции

Согласно данным маркетологов, люди перестали покупать исключительно дешевые товары. По итогам прошлого года был продемонстрирован рост в сегментах мясного рынка. Так, многие покупали свинину и индейку, хотя, стоимость этого мяса значительно выше цены на курицу.

#россияне #продукты
Дима Оленин
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