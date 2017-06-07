Тело восьмой жертвы лондонского теракта выловили в Темзе

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Лондон, 7 июня. Полиция Лондона обнаружила в реке Темза тело француза, погибшего в результате террористического акта. Таким образом, число жертв совершенного 3 июня теракта возросло до восьми.

Как говорится в коммюнике столичной полиции, расследующие теракт на Лондонском мосту детективы подтвердили, что восьмой погибший — 45-летний гражданин Франции Ксавье Том, которого последний раз видели накануне нападения террористов.

3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на людей на Лондонском мосту, после чего бросились на прохожих с ножами. Все нападавшие были застрелены полицией, в результате нападения погибли восемь человек и получили ранения 48. Как сообщало ранее агентство URA.RU, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападения.

* Организация запрещена на территории РФ.