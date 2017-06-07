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Новости Сирии
ИГИЛ сотрудничает с протурецкими боевиками на севере Сирии

ИГИЛ сотрудничает с протурецкими боевиками на севере Сирии

16:50  7 Июня 2017
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ИГИЛ сотрудничает с протурецкими боевиками на севере Сирии

Дамаск, 7 июня. Бывшие боевики «Исламского государства» занимают высокие должности в группировках боевиков, подконтрольных Турции.

Сирийские информационные агентства сообщают со ссылкой на местные источники, что ряд бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вступили в контакт с протурецкими оппозиционерами.

ИГИЛ сотрудничает с протурецкими боевиками на севере Сирии

Отмечается, что террорист, известный под именем Ахмад Зейдан, который присоединился к «Халифату» в 2013 году и продолжает контактировать с «Исламским государством»*, сейчас отвечает за безопасность в районе аль-Шахба. Данная область, отмечает источник, находится под оккупацией протурецких вооруженных группировок.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #турция #игил
Алексей Громов
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