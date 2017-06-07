Путин на полях саммита ШОС обсудит с премьером Пакистана торговлю и борьбу с терроризмом

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества проведет встречу с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Ранее Путин и Шариф встречались на полях саммита ШОС в Уфе 10 июля 2015 года.

Предполагается, что Путин и Шариф на грядущей встрече обсудят состояние и перспективы развития российско-пакистанских отношений. Особое внимание будет уделено продолжению политического диалога и расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере. Как отмечают в пресс-службе, в январе-марте 2017 года наблюдается 2%-ное сокращение двустороннего товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе координации сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Отдельно предполагается рассмотреть тематику взаимодействия в рамках ШОС – с учетом предстоящего на саммите в Астане присоединения Пакистана к Организации в качестве полноправного члена», — подчеркивается в сообщении.

Саммит ШОС пройдет 8-9 июня в Астане. По его итогам будет подписана Астанинская декларация, в которой будут отражены подходы государств к дальнейшему развитию организации, оценки по международным проблемам и т.д.