Паромное сообщение между Данией и ФРГ восстановлено после звонка с угрозами

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Осло, 7 июня. После звонка с угрозами паромы, курсирующие между Данией и ФРГ, возобновили движение, сообщили в пресс-службе датской полиции.

Паромное сообщение между странами было приостановлено 7 июня после звонка с угрозами. По некоторым данным, правоохранительные органы проверили суда на наличие бомбы.

«Полиция провела проверку на борту одного из паромов, после чего он смог выйти в море. Паромное сообщение возобновляется. Полиция будет продолжать проверки на других паромах и паромных причалах в Редбю и Гедсере», — заметили в датской полиции.

В мае этого года три человека сгорели в пожаре на пассажирском пароме в Индонезии.