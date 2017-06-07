Путин встретится с председателем КНР на полях саммита ШОС

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Уточняется, что грядущая встреча станет для Путина и Цзиньпина второй в этом году. Ранее они уже встречались в рамках форума «Один пояс, один путь», который проходил 14–15 мая в Пекине.

Практика встреч в преддверии саммитов ШОС стала для лидеров России и Китая традиционной: так, они встречались в Ташкенте в 2016 году и в Уфе в 2015 году.

«В ходе предстоящей беседы состоится обстоятельный обмен мнениями по проблематике ШОС и различным аспектам российско-китайского взаимодействия в рамках Организации, а также актуальным темам международной и региональной повестки дня», — уточнили в пресс-службе.

Саммит ШОС пройдет в Астане 8-9 июня. На саммите будут обсуждаться шаги по совершенствованию деятельности ШОС, развитие сотрудничества в области экономики, безопасности и гуманитарных связей, а также пройдет обмен мнениями по региональным проблемам, в частности, на Ближнем Востоке и в Афганистане.