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Украина
Киев начал уголовное преследование партии Тимошенко

Киев начал уголовное преследование партии Тимошенко

18:34  7 Июня 2017
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Киев начал уголовное преследование партии Тимошенко

Киев, 7 июня. Украинское агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в финотчете партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», в связи с чем было заведено уголовное дело о подделке документов.

Украинский НАПК завел уголовное дело на партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» по факту подделки документов, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что анализ отчетности выявил нарушения в части денежных взносов за последний квартал 2016 года в региональном представительстве партии в Киевской области. Ивано-Фнарковская, Галицкая и Тисменицкая районные организации партии Тимошенко предоставили недостоверные сведения об аренде имущества и получении спонсорской помощи за тот же период.

Ирина Селезнева
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