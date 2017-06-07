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Новороссия
ЛНР: эвакуация детей из поселка Донецкий невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ

ЛНР: эвакуация детей из поселка Донецкий невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ

16:54  7 Июня 2017
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ЛНР: эвакуация детей из поселка Донецкий невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ

Луганск, 7 июня. Власти Луганской народной республики не могут начать эвакуацию детей из поселка Донецкий из-за непрекращающегося обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Кировского горсовета Геннадий Карцев.

По его словам, к эвакуации были подготовлены дети из 12 семей, однако в настоящее время они вынуждены прятаться в подвалах из-за артиллерийского обстрела ВСУ.

«Не могут люди выйти для эвакуации, так как все сидят в подвалах из-за того, что обстрелы не прекращаются. Украинские силовики специально бьют по социальным объектам, по жилым домам и детским садам», — отметил он.

Напомним, ВСУ с утра ведут артиллерийский огонь по поселку Донецкий, который входит в состав Кировского горсовета. К настоящему моменту огнем ВСУ в поселке Донецкий повреждены более 20 жилых домов.

#всу #лнр #эвакуация #донецкий
Алексей Громов
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