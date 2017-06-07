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Новости Сирии
Алеппо: «Силы Тигра» проводят рейд против ИГИЛ около озера Асад

Алеппо: «Силы Тигра» проводят рейд против ИГИЛ около озера Асад

16:41  7 Июня 2017
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Алеппо: «Силы Тигра» проводят рейд против ИГИЛ около озера Асад

Алеппо, 7 июня. Правительственные войска выбивают «Исламское государство»* из восточной части провинции Алеппо.

Элитная бригада «Силы Тигра» продолжает наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Сирийский источник отмечает, что операция вступает в завершающую стадию.

Алеппо: «Силы Тигра» проводят рейд против ИГИЛ около озера Асад

Сейчас командование Сирийской арабской армии проводит перегруппировку сил, основной удар будет нанесен в пустынной местности около трассы Шейх Хилал-Итрия-Ханассер. Это позволит обезопасить «дорогу жизни». В район проведения операции перебрасываются все высвободившиеся подразделения САА.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #игил #саа
Алексей Громов
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