Алеппо: «Силы Тигра» проводят рейд против ИГИЛ около озера Асад

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Алеппо, 7 июня. Правительственные войска выбивают «Исламское государство»* из восточной части провинции Алеппо.

Элитная бригада «Силы Тигра» продолжает наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Сирийский источник отмечает, что операция вступает в завершающую стадию.

Сейчас командование Сирийской арабской армии проводит перегруппировку сил, основной удар будет нанесен в пустынной местности около трассы Шейх Хилал-Итрия-Ханассер. Это позволит обезопасить «дорогу жизни». В район проведения операции перебрасываются все высвободившиеся подразделения САА.

* Организация запрещена на территории РФ.