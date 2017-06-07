Медведев спаял лазером крыло нового лайнера МС-21 в Ульяновске

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Москва, 7 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поучаствовал в изготовлении крыла для самолета МС-21 в Ульяновске. Глава российского правительства спаял лазером крыло воздушного судна.

В среду Медведев посетил предприятие «Аэрокосмопозит-Ульяновск», на котором изготавливаются композитные крылья нового российского лайнера. Первой точкой, которую посетил Медведев, стал участок автоматической выкладки крыльевых панелей, где проходит композитное производство. Медведеву рассказали о технологиях и этапах изготовления композитных крыльев для МС-21. Сотрудники завода также предложили главе кабмина надеть защитные очки и лично поуправлять лазерной установкой, которая создает композитное крыло.

Глава российского правительства также познакомился с процессом изготовления стрингеров крыльевых панелей методом горячего формования. Медведев проследил за процессом производства консолей крыла и центропана МС-21.

Отметим, что «Аэрокосмопозит-Ульяновск» — единственный завод в России, который занимается производством первичных силовых композитных конструкций.