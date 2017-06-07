Экс-супруга Хефнера снова попала на обложку Playboy 29 лет спустя

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Нью-Йорк, 7 июня. Бывшая жена основателя журнала Playboy Хью Хефнера воссоздала обложку почти 30-летней давности.

Кимберли Конрад появилась на обложке журнала в 1988 году. Тогда она позировала в шляпе, пиджаке и бюстгальтере. Теперь, 29 лет спустя, 54-летняя модель повторила обложку.

С идеей переснять культовые обложки выступил креативный директор американской версии Playboy Купер Хефнер. В случае Кимберли Конрад это стало поздравлением с Днем матери, сообщает «Ридус».

Помимо Конрад, в «пересъемке» примут участие Кэндис Коллинз, снявшаяся для обложки в 1979 году, Моник Сент-Пьер (1979), Кэти Сент-Джордж (1981), Шарлотта Кемп (1983) и другие.