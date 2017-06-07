Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
В мессенджере WhatsApp появились новые возможности

В мессенджере WhatsApp появились новые возможности

16:27  7 Июня 2017
196

В мессенджере WhatsApp появились новые возможности

Вашингтон, 7 июня. Группа разработчиков одного из самых популярных мессенджеров WhatsApp предложила своим пользователям новые возможности, отсутствие которых ранее доставляло неудобство.

Появившиеся после обновления функции навели порядок с фотографиями. Теперь они группируются по альбомам, что делает удобным просмотр снимков.

В мессенджере WhatsApp появились новые возможности

Кроме того, появился редактор, с помощью которого можно наложить на фото фильтр. Выбор, правда, невелик — их лишь пять.

Новые функции пока доступны лишь на iOS, пишут СМИ. Когда ждать обновления мессенджера на Android, не уточняется.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть