Секретные данные ВСУ в Донбассе: как Киев прячет снаряды и готовит резерв

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В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказались секретные сведения из осведомленных источников в штабе антитеррористической операции города Краматорска, подконтрольного Киеву.

Согласно полученным данным, командование подразделений ВСУ в зоне АТО проводит мероприятия по маскировке складов с боеприпасами в тыловых районах. В первую очередь на территории населенных пунктов, где для оборудования складов РАВ (ракетно-артиллерийских вооружений) используются заброшенные хозяйственные постройки, не предназначенные по мерам безопасности для хранения боеприпасов. В частности, склады РАВ расположены непосредственно в населенных пунктах Сватово, Нижнее, Лисичанск Луганской области. В Донецкой области склады РАВ располагаются в Константиновке, Артемовске (нынешний Бахмут), Краматорске.

Напомним, что ЧП на складах вооружений в Сватово уже происходили. 29 ноября 2015 года воспламенились склады боеприпасов и пошла неконтролируемая реакция детонации снарядов, мин и ракет, хранившихся на складах. Тогда четыре человека погибли и 16 получили ранения. Несмотря на оголтелые обвинения в диверсии ЛНР и ДНР со стороны украинских СМИ, военная прокуратура Украины пришла к выводу, что причиной пожара стала халатность должностных лиц.

Отдельно следует отметить, что склады располагаются в непосредственной близости от жилых районов, что представляет угрозу для местного населения. А на данный момент состояние дисциплины в ВСУ и морально-психологическое разложение, проблемы с пьянством и наркоманией, позволяют вполне обоснованно опасаться повторения аналогичных инцидентов.

Минобороны Украины готовит резерв

В соответствии с директивой генерального штаба Министерства обороны Украины от 14 марта 2017 года №Д-322/1/2 «О проведении дополнительных организационных мероприятий в вооруженных силах Украины в 2017 году», в составе оперативного командования «Восток» формируется корпус резерва. В состав корпуса войдут мотопехотные и механизированные батальоны из Харьковской области, танковый батальон, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион и разведывательная рота из Днепропетровской области, а также артиллерийский дивизион из Запорожья.

Все это подтверждает заявления украинских радикалов и представителей военно-политического руководства страны о намерениях силового захвата свободных республик Донбасса. В то же время в украинском сегменте социальных сетей стали распространяться антивоенные призывы матерей и родственников призывающихся в АТО солдат и офицеров. Все больше людей понимает бессмысленность проводимой киевским режимом гражданской войны.