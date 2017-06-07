Путин гарантирует безопасность на Кубке конфедераций — Кураньи

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Берлин, 7 июня. Немецким поклонникам футбола не стоит ничего опасаться, приезжая в Россию на Кубок конфедераций: президент страны Владимир Путин сможет обеспечить безопасность болельщиков. Об этом в интервью T-Online заявил немецкий футболист, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи.

Журналист издания напомнил футболисту о показанном в феврале фильме «Би-би-си» под названием «Армия российских хулиганов» и спросил, стоит ли немцам бояться приезжать в Россию.

Кураньи заявил, что так не думает.

«Владимир Путин позаботится о том, чтобы не было никаких проблем. А сложности с хулиганами есть и у Англии с Германией. Россия не одна такая. Всегда будут такие люди, которые хотят испортить футбол таким образом», — подчеркнул футболист.

Также Кураньи выразил уверенность в том, что Россия покажет высокий уровень организации мероприятия.

Напомним, Кубок конфедераций стартует 17 июня и завершится 2 июля. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.