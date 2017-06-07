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Новости Сирии
Читающий рэп на улицах Алеппо российский военный попал на видео

Читающий рэп на улицах Алеппо российский военный попал на видео

16:35  7 Июня 2017
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Читающий рэп на улицах Алеппо российский военный попал на видео

Дамаск, 7 июня. Российский военнослужащий на улице одного из городов в Сирии читает рэп, соответствующая видеозапись опубликована в Facebook.

В Сети появился ролик, на котором российский военнослужащий, стоя перед своими товарищам на улице одного из городов Сирии, читает рэп. Декламирующего рифмованные куплеты бойца воодушевленно слушают сослуживцы. После окончания выступления молодого человека поддержали аплодисментами. Пользователи отмечают, что родная земля богата талантами, которые несут русский рэп в Алеппо. 

Ирина Селезнева
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