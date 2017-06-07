Пьяный житель Орловской области закончил шахматную партию убийством партнера

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Орловская область, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который зарезал в Мценске собутыльника.

Местный житель был обнаружен мертвым в своей квартире. Прибывшие на место трагедии оперативники смогли установить личность убийцы, которым оказался знакомый жертвы.

«Мужчина пояснил, что, будучи пьяным, он начал играть с погибшим в шахматы. Завершив партию, между ним и потерпевшим произошел словесный конфликт. В ходе перепалки гость нанес хозяину квартиры удар ножом в область груди, после чего сразу скрылся с места происшествия», — сообщили в областном управлении СК РФ.

У подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу нож. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.