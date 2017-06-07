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Весь мир
Дамаск призвал коалицию США прекратить помогать ИГ ударами по армии Сирии

Дамаск призвал коалицию США прекратить помогать ИГ ударами по армии Сирии

16:39  7 Июня 2017  /обновлено: 16:49  07 Июня 2017
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Дамаск призвал коалицию США прекратить помогать ИГ ударами по армии Сирии

Дамаск, 7 июня. Министерство иностранных дел Сирийской республики призвало международную коалицию во главе с США прекратить авиаудары по позициям армии САР, которые до сих пор только помогали укреплению боевиков «Исламского государства»* (ИГ*). Об этом информирует в среду сирийское агентство САНА.

Как заявили в сирийском дипведомстве, коалиция сама занимается терроризмом и нарушает международное право, устав ООН и резолюции Совбеза, подтверждающие суверенитет Сирии.

Ранее оперативный штаб союзников Сирии, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран заявил, что способен при необходимости нанести ответный удар по позициям американских военных в САР.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Тимур Румянцев
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