Дамаск призвал коалицию США прекратить помогать ИГ ударами по армии Сирии
Дамаск, 7 июня. Министерство иностранных дел Сирийской республики призвало международную коалицию во главе с США прекратить авиаудары по позициям армии САР, которые до сих пор только помогали укреплению боевиков «Исламского государства»* (ИГ*). Об этом информирует в среду сирийское агентство САНА.
Как заявили в сирийском дипведомстве, коалиция сама занимается терроризмом и нарушает международное право, устав ООН и резолюции Совбеза, подтверждающие суверенитет Сирии.
Ранее оперативный штаб союзников Сирии, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран заявил, что способен при необходимости нанести ответный удар по позициям американских военных в САР.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.