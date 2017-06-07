Алеппо: «Свободная сирийская армия» объявила войну «Сирийским демократическим силам»

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Алеппо, 7 июня. Боевые действия между «умеренными» оппозиционерами начались на севере провинции Алеппо.

Оппозиционная коалиция «Свободной сирийской армии» объявила о начале боевых действий против «Сирийских демократических сил» в северном Алеппо. Протурецкие боевики намерены атаковать проамериканских курдских оппозиционеров и вытеснить их из региона.

Операция получила название «Битва людей с родины». Сирийский источник сообщил, что уже произошло несколько боестолкновений, турецкая сторона не вмешивается в конфликт. Протурецким боевикам удалось захватить курдское оружие, со своей стороны СДС уничтожили бронетранспортер ССА около города Талль Рифаат. Ни одна из сторон не смогла занять территорию противника.