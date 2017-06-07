Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин встретится с премьером Пакистана на полях ШОС

Путин встретится с премьером Пакистана на полях ШОС

16:18  7 Июня 2017
81

Путин встретится с премьером Пакистана на полях ШОС

Москва, 7 июня. Российский президент Владимир Путин на полях саммита ШОС встретится с премьером Пакистана Навазом Шарифом, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Глава государства Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в столице Казахстана 8-9 июня, проведет ряд встреч. По словам помощника президента Юрия Ушакова, речь идет о контактах с главой пакистанского правительства Навазом Шарифом. 

Ушаков подчеркнул, что Москва оказывает поддержку Дели и Исламабаду по вопросу вступления в ШОС.  «В ходе этой встречи, очевидно, будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, вопросы, касающиеся деятельности Пакистана в ШОС, — резюмировал спикер.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть