Путин встретится с премьером Пакистана на полях ШОС

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Москва, 7 июня. Российский президент Владимир Путин на полях саммита ШОС встретится с премьером Пакистана Навазом Шарифом, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Глава государства Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в столице Казахстана 8-9 июня, проведет ряд встреч. По словам помощника президента Юрия Ушакова, речь идет о контактах с главой пакистанского правительства Навазом Шарифом.

Ушаков подчеркнул, что Москва оказывает поддержку Дели и Исламабаду по вопросу вступления в ШОС. «В ходе этой встречи, очевидно, будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, вопросы, касающиеся деятельности Пакистана в ШОС, — резюмировал спикер.