ДНР: сотни граждан Украины едут лечиться в Донецк

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Донецк, 7 июня. Несмотря на боевые действия, в медицинских учреждениях Донецкой народной республики растет число пациентов с подконтрольной Украине территории. Граждане Украины бесплатно получают медицинскую помощь в ДНР благодаря гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, которую в феврале 2017 года подписали главы республик Донбасса.

Как пояснил директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака профессор Эмиль Фисталь, всего за время действия программы за консультациями обратились более тысячи граждан Украины.

«Основные заболевания — это лейкозы, саркомы. Препараты, необходимые для лечения, у нас в наличии есть. Естественно, без волонтерской помощи, особенно из России, мы бы не смогли лечить таких пациентов», — отметл Фисталь.

Он также добавил, что пациенты, которые обращаются в рамках гуманитарной программы, также интересуются протезированием суставов и химиотерапией.