Певица Нюша эротично станцевала тверк ради благотворительности
Москва, 7 июня. Известная российская певица Нюша сделала несколько откровенных движений ради благотворительности.
На странице звезды в Instagram было опубликовано видео с пикантным танцем. Так, Нюша поддержала акцию «Танцуй добро». На кадрах видно, что певица пытается повторить некоторые элементы тверка и передает эстафету своим коллегам — певице Алсу и шоумену Тимуру Батрутдинову.
Нюша также пригласила всех своих поклонников на Кремлевскую набережную в Казани, где 12 июня пройдет благотворительный концерт. Все средства, собранные на мероприятии, пойдут на нужды людей.
В разное время в акции «Танцуй добро» принимали участие и другие звезды, среди них были Станислав Ярушин и Тимур Родригес.