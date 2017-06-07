Певица Нюша эротично станцевала тверк ради благотворительности

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Москва, 7 июня. Известная российская певица Нюша сделала несколько откровенных движений ради благотворительности.

На странице звезды в Instagram было опубликовано видео с пикантным танцем. Так, Нюша поддержала акцию «Танцуй добро». На кадрах видно, что певица пытается повторить некоторые элементы тверка и передает эстафету своим коллегам — певице Алсу и шоумену Тимуру Батрутдинову.

Добрая эстафета???? передаю @timurbatrutdinov и @alsou_a #танцуйдоброказань 12 июня, Казань☝️Кремлевская набережная #добрыедела Присоединяйся✊️???? A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Jun 6, 2017 at 2:10am PDT

Нюша также пригласила всех своих поклонников на Кремлевскую набережную в Казани, где 12 июня пройдет благотворительный концерт. Все средства, собранные на мероприятии, пойдут на нужды людей.

В разное время в акции «Танцуй добро» принимали участие и другие звезды, среди них были Станислав Ярушин и Тимур Родригес.