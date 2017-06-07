Путин обсудит в Астане с главой КНР кризис на Корейском полуострове

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин в Астане обсудит с главой Китая Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, то Путин и Цзиньпин, вероятно, обсудят на встрече в Астане в рамках саммита стран ШОС вопросы региональной и международной повестки дня.

«Внимание будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове», — отметил помощник российского президента.

Ранее Путин подписал закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.