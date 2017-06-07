Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин обсудит в Астане с главой КНР кризис на Корейском полуострове

Путин обсудит в Астане с главой КНР кризис на Корейском полуострове

16:11  7 Июня 2017  /обновлено: 16:17  07 Июня 2017
101

Путин обсудит в Астане с главой КНР кризис на Корейском полуострове

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин в Астане обсудит с главой Китая Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, то Путин и Цзиньпин, вероятно, обсудят на встрече в Астане в рамках саммита стран ШОС вопросы региональной и международной повестки дня.

«Внимание будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове», — отметил помощник российского президента.

Путин обсудит в Астане с главой КНР кризис на Корейском полуострове

Ранее Путин подписал закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть