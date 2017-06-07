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Политика
Меркель хочет сохранить «переговорную нить» с Турцией, несмотря на на скандал с «Инджирликом»

Меркель хочет сохранить «переговорную нить» с Турцией, несмотря на на скандал с «Инджирликом»

16:18  7 Июня 2017
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Меркель хочет сохранить «переговорную нить» с Турцией, несмотря на на скандал с «Инджирликом»

Берлин, 7 июня. Германия продолжит поддерживать контакты с Турцией, несмотря на скандал вокруг военной базы «Инджирлик». Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с  премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

«Есть ряд общих интересов с Турцией, в том числе наличествуют тесные экономические связи, именно поэтому переговорная нить необходима», — пояснила она.

Меркель подчеркнула, что Берлин готов к диалогу по многим трудным вопросам с Анкарой. В частности, речь идет о сделке по мигрантам, которую Евросоюз заключил с Турцией.

Как сообщает Lenta.ru,  правительство Германии одобрило вывод войск с арендуемой турецкой базы «Инджирлик». Данное решение было принято после того, как Турция отказалась допускать на территорию военного объекта депутатов бундестага.

#меркель
Геннадий Плющев
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