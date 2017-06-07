Земельный бунт в Киеве: на что идут фермеры, лишь бы не стать батраками

В Избранное

Скопировать

Многотысячный митинг украинских аграриев прошел под стенами Верховной рады. Организатором митинга выступила Аграрная партия Украины, а поводом собраться стало намерение правительства Владимира Гройсмана провести земельную реформу. Ее результатом станет отмена моратория на свободную продажу земли. С места событий передает корреспондент Федерального агенства новостей.

С середины мая в Киеве гостила миссия МВФ. Результатом такого визита стало подписание меморандума: правительство Украины обязуется провести пенсионную и земельную реформы, чтобы и далее получать кредиты от МВФ. При этом положения меморандума держатся в секрете.

О том, что именно не устраивает украинских фермеров в земельной реформе, предлагаемой правительством, рассказал корреспонденту ФАН председатель Килийской районной организации Аграрной партии Георгий Пожар.

— Почему вы выступаете против продажи земли?

— Мы, скорее, против того предложения, которое нам сегодня навязывают. Правительство говорит так: каждый гражданин Украины имеет право покупать до 200 гектаров земли. Я, например, фермер, занимаюсь любимым делом с 1990 года, но у меня нет таких денег, чтобы купить две сотни гектаров. Мы считаем, что на Украине должны быть земельные банки, а государство должно скупить землю у тех, кто хочет ее продать, и сдать в аренду — мне или кому-то еще на основе конкурса. Пусть государство платит пенсии, делает дороги, содержит армию.

— А вы думаете, что правительство хочет другого?

— Правительство предлагает, что каждый гражданин имеет право и может купить 200 гектаров земли. Я еще раз говорю: у меня таких средств нет... А у вас есть? Тоже нет. Так кто же тогда эти гектары купит? Те, кто задекларировали миллионы.

— А получится у вас надавить на правительство или все бесполезно?

— Один бог знает. Мы стараемся, а там посмотрим, что получится. Надеемся, что нас услышат.

— А если не услышат?

— Что вы за провокационные вопросы задаете? Мы мирные люди, за оружие не возьмемся.

Многие из числа выступающих с трибуны говорили, что Украина потеряла очень многое за годы независимости — особенно в последние три года после Евромайдана. Падение производства, рост курса гривны, потеря традиционных рынков сбыта привели к тому, что 60% украинцев, по данным ООН, живут за чертой бедности. В таких условиях опасения украинских аграриев вполне обоснованы: свободный рынок земли может привести к тому, что украинцы станут батраками на некогда своей земле.

Следует отметить, что против земельной реформы в том виде, в котором ее предлагает правительство Гройсмана, выступает не только Аграрная партия. Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», открыто заявляет, что в случае отмены моратория на свободную продажу земли она выведет народ на улицу. Против также выступают партия «За життя», «Радикальная партия Олега Ляшко», а также объединенные националисты, у которых запрет на свободный рынок земли записан одним из пунктов программы. На этом фоне не совсем понятно, как правительство намеревается проводить земельную реформу через Верховную раду.