Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ

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Дейр эз-Зор, 7 июня. Военная авиация Сирии провела бомбардировку позиции «Исламского государства»* на окраинах осажденного Дейр эз-Зора.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об авианалете, совершенном ВВС Сирии. Целью военных летчиков были объекты инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Удары наносились по позициям, сконцентрированным около площади Панорама, объекта Аль-Иман и базы 137-го полка. В результате воздушного рейда уничтожены несколько десятков боевиков, укрепления террористов, расчеты минометов и ракетных пусковых установок.

* Организация запрещена на территории РФ.