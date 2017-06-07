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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ

Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ

16:05  7 Июня 2017
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Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ

Дейр эз-Зор, 7 июня. Военная авиация Сирии провела бомбардировку позиции «Исламского государства»* на окраинах осажденного Дейр эз-Зора.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об авианалете, совершенном ВВС Сирии. Целью военных летчиков были объекты инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ

Удары наносились по позициям, сконцентрированным около площади Панорама, объекта Аль-Иман и базы 137-го полка. В результате воздушного рейда уничтожены несколько десятков боевиков, укрепления террористов, расчеты минометов и ракетных пусковых установок.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #дейр эз-зор #ввс
Алексей Громов
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