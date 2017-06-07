Дейр эз-Зор: ВВС Сирии уничтожили пусковые установки ИГ
Дейр эз-Зор, 7 июня. Военная авиация Сирии провела бомбардировку позиции «Исламского государства»* на окраинах осажденного Дейр эз-Зора.
Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об авианалете, совершенном ВВС Сирии. Целью военных летчиков были объекты инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Удары наносились по позициям, сконцентрированным около площади Панорама, объекта Аль-Иман и базы 137-го полка. В результате воздушного рейда уничтожены несколько десятков боевиков, укрепления террористов, расчеты минометов и ракетных пусковых установок.
* Организация запрещена на территории РФ.