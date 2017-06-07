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«Почта России» вскроет все посылки в Петербург

«Почта России» вскроет все посылки в Петербург

16:40  7 Июня 2017
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«Почта России» вскроет все посылки в Петербург

Санкт-Петербург, 7 июня. Содержимое всех посылок в Петербург будут проверять в отделениях «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.

В «Почте России» отметили, что эти меры связаны с проведением Кубка конфедераций. Проверка посылок является стандартной практикой во время проведения крупных спортивных мероприятий во всех странах. Правила продлятся до 5 июля.

«Это делается, чтобы дополнительно убедиться, что во вложениях нет предметов и веществ, запрещенных в пересылке, — цитирует представителей организации «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».  — Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде».

«Почта России» вскроет все посылки в Петербург

Ранее сообщалось, что Кубок конфедераций принес в московское метро новый стандарт навигации.

Катерина Тимошенская
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