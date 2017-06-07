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Политика
Путин примет участие в церемонии открытия «ЭКСПО-2017» в Астане

Путин примет участие в церемонии открытия «ЭКСПО-2017» в Астане

16:15  7 Июня 2017
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Путин примет участие в церемонии открытия «ЭКСПО-2017» в Астане

Москва, 7 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин 9 июня в Астане примет участие в церемонии официального открытия выставки «ЭКСПО-2017».

«Эта выставка открывается 9 июня и пройдет по 10 сентября, — рассказал Ушаков журналистам. — Главная тема ЭКСПО — «Энергия будущего».

Целью данной выставки является привлечение внимания к технологиям и решениям, которые позволяют добиться снижения выбросов углекислого газа и обеспечивают эффективное управление источниками энергии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия деятельности, направленной на склонение несовершеннолетних к самоубийству. 

 

#путин
Тимур Румянцев
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